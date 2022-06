Queensland Gold Hills Corp. ( TSXV: OZAU; FRA: MB3 ) hat die ersten elf Bohrungen im Reverse-Circulation-Verfahren auf seinem Grundstück Big Hill im historischen Goldfeld Talgai in Queensland, Australien erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 1.457 Meter gebohrt. Alle Proben wurden zur Untersuchung an das Analyselabor (ALS Global - Brisbane) versandt, dessen Ergebnisse noch ausstehen. Ziel der Bohrungen war es, die Zuführungssysteme unterhalb der historischen Abbaugebiete der Mine Queenslander zu erkunden.

Blair Way, CEO und Director von Queensland Gold Hills, kommentierte: „Das Bohrprogramm verlief sehr gut und wie erwartet stießen wir auf eine Mineralisierung unterhalb der historischen Grubenbaue, auf die wir die Exploration ausgerichtet hatten. Wir waren in der Lage, das Programm in kürzerer Zeit als erwartet abzuschließen, da wir die Adern an ausreichend vielen Stellen durchstoßen haben, um diese potenziellen Zuführungsstellen effektiv zu evaluieren. Wir freuen uns darauf, die Untersuchungsergebnisse in den kommenden Wochen bekannt zu geben.“

Abbildung 1: Queenslander-Arbeitsbereiche, mehrere Bohrlochdurchstichpunkte

Das Goldgrundstück Big Hill besteht aus einer einzigen Explorationsgenehmigung mit einer Fläche von 24 Quadratkilometern und umfasst zwei separate Bergbaupachtverträge. Die Genehmigung umfasst die historischen Minen Big Hill, Queenslander, Monte Cristo und Sultan & Taylor auf dem Talgai-Goldfeld. Talgai ist eines von acht historischen Goldfeldern im breiteren Warwick-Texas-Distrikt, die im späten 19. Jahrhundert aktiv waren und zu denen die Goldfelder Canal Creek, Thanes Creek, Leyburn, Palgrave, Pikedale, Lucky Valley und MacDonald gehören. In diesen Minen wurde sowohl Alluvial- als auch Riffbergbau betrieben, wobei sich die Queenslander Mine mit einer Gesamtproduktion von 4,1 Kilo Gold bei einem Durchschnittsgehalt von 50 g/t als erste Goldmine im Bundesstaat Queensland hervortat, wobei einige frühe Zerkleinerungen bis zu 4000 g/t gemeldet wurden. Der Großteil der Produktion in den historischen Minen im Warwick-Texas-Distrikt fand von der ersten Entdeckung im Jahr 1864 bis in die frühen 1900er Jahre statt.

Fazit: Der erste Teil des Plans hat schon funktioniert. Queenland Gold hat die Adersysteme unterhalb der historischen Queenslander Mine dort getroffen, wo sie vermutet wurden. Alle elf Bohrungen waren in dieser Hinsicht erfolgreich. In Kürze werden die Analyseergebnisse erwartet. Vielleicht gelingt es, das historische Bergbaucamp mittels moderner Explorationsmethoden wachzuküssen. Man darf gespannt auf die Ergebnisse sein.

