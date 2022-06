MolecuLight wurde in die ISWCAP 2022 Konsensrichtlinien zur Optimierung der Prävention von chirurgischen Wundkomplikationen aufgenommen

Die Autoren des internationalen Konsensus schlagen vor, dass die Fluoreszenz-Bildgebung der bakteriellen Belastung in der Lage ist, die gegenwärtigen Paradigmen der postoperativen Wundbehandlung zu verändern

TORONTO und LONDON, 2. Juni 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung zur Erkennung und Lokalisierung erhöhter bakterieller Belastung in Wunden, gab bekannt, dass es in die neuen Konsensrichtlinien 2022 des International Surgical Wound Complications Advisory Panel (ISWCAP) aufgenommen wurde. Das Dokument „Optimising Prevention of Surgical Wound Complications: Detection, Diagnosis, Surveillance and Prediction"1 stellt einen internationalen Konsens vor, der Ansätze für die frühzeitige Erkennung, Diagnose und Vorhersage von chirurgischen Wundkomplikationen empfiehlt, um die Heilungsergebnisse von Schnittwunden für Patienten zu optimieren.