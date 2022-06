Boon Edam stattet NTTs Frankfurt 4 Data Center mit Hochsicherheitstüren aus (FOTO)

Kaarst (ots) - Am Rechenzentrumscampus Frankfurt 4 von NTT Global Data Centers

in Hattersheim entwickelt der Systemintegrator e-shelter security ganzheitliche

Sicherheits- und IoT-Lösungen. Zusammen mit e-shelter security hat der

Eingangsexperte Boon Edam in dem neuen Rechenzentrum mehrere

Hochsicherheits-Vereinzelungsanlagen des Modells Circlelock als Teil einer

integrierten Zutrittslösung vom Parkplatz bis zum Rack installiert.



NTT ist einer der größten Rechenzentrumsdienstleister der Welt und bietet als

neutraler Betreiber Zugang zu vielen Cloud-Providern, Internet-Knoten und

Telekommunikationsnetzanbietern, einschließlich eines eigenen IPv6-konformen,

globalen Tier-1-IP-Netzwerks. Kunden von NTT profitieren von einer auf sie

zugeschnittenen Infrastruktur und von einheitlichen Best Practices im Aufbau und

Betrieb der hochverfügbaren, skalierbaren und kundenspezifisch konfigurierbaren

Rechenzentren.