Verkauf von milliardenschwerer HSH-Nordbank-Altlast endgültig perfekt

HAMBURG/KIEL (dpa-AFX) - Das Milliardendesaster um die untergegangene HSH Nordbank ist für Hamburg und Schleswig-Holstein bald endgültig passé. Beide Bundesländer verbuchten den Eingang des Kaufpreises für ein großes Paket mit Schiffsfinanzierungen mit einem Volumen von deutlich mehr als einer Milliarde Euro. Damit sei der im Februar mit der Bank of America und dem Finanzinvestor Davidson Kempner geschlossene Kaufvertrag vollzogen worden, teilten das Finanzministerium in Kiel und die Finanzbehörde in Hamburg am Donnerstag mit.

Es handelt sich dabei um das letzte große Schiffskreditportfolio mit 56 Schiffen, das noch in den Büchern der Bad Bank für faule Schiffskredite, der HSH Portfoliomanagement, stand. Noch in diesem Jahr sollen auch die restlichen in der Anstalt verbliebenen Kredite, die noch mit 18 Schiffen besichert sind, verwertet werden, so dass die Bad Bank im dritten Quartal 2023 abgewickelt werden kann.