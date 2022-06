Sondererhebung zur ersten Hälfte des 2. Quartals - Wachstum im E-Commerce normalisiert sich weiter

Berlin (ots) - Auch der E-Commerce kann sich den Auswirkungen von Krieg,

steigenden Preisen und verunsicherten Verbrauchern nicht entziehen und kehrt

nach zweistelligen Umsatzsteigerungen in den Vorjahren in gewohnte

Wachstumspfade zurück. Die Umsätze für den gesamten E-Commerce mit Waren sind in

den sechs Wochen von Anfang April bis 16. Mai 2022 im Vergleich zum gleichen

Zeitraum im Vorjahr um 6,7 Prozent gesunken. Von den Rückgängen betroffen sind

sämtliche Warencluster mit Ausnahme von Waren des täglichen Bedarfs (z.B.

Lebensmittel, Drogerie, Tiernahrung). Das Cluster konnte seine Online-Umsätze

der schlechten Konsumstimmung zum Trotz um 4,1 Prozent steigern.



Stärkste Verlierer unter den Handelsbranchen sind von Anfang April bis Mitte Mai

die Segmente DIY & Blumen (-15,2 Prozent), Auto, Motorad & Zubehör (-14,5

Prozent) und Elektroartikel (-14,4 Prozent) bzw. Heimcomputer samt Zubehör

(-12,8). Am besten behaupten konnten sich die Segmente Bürobedarf (+11 Prozent),

Heimtextilien (+9,6 Prozent) und Tierbedarf (+8,6 Prozent). (Hinweis: Alle

Umsätze und Vergleichswerte in der Übersicht (https://www.bevh.org/fileadmin/con

tent/05_presse/Pressemitteilungen_2022/final_310522_Update_Umsa__tze_April_Mai_E

ntwurf.pdf) )