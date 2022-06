Cartier vergibt Auftrag für NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung für die Lagerstätte Nordeau West

Val-d’Or, 2. Juni 2022 - Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR) („Cartier“) hat InnovExplo Inc. („InnovExplo“) damit beauftragt, die Goldressourcen in der Lagerstätte Nordeau West, 450 m östlich des Konzessionsgebiets Chimo Mine, zu schätzen und einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 zu erstellen. Das Konzessionsgebiet Chimo Mine und das angrenzende Konzessionsgebiet East Cadillac, das die Lagerstätte Nordeau West enthält und sich zu 100 % im Besitz von Cartier befindet, liegen 45 km östlich von Val-d’Or entlang der Verwerfung Cadillac-Larder Lake.

In den vergangenen zwei Jahren wurden drei (3) NI 43-101-konforme Ressourcenschätzungen für das Konzessionsgebiet Chimo Mine durchgeführt, die 684.000 Unzen Gold in der Kategorie der angedeuteten Ressourcen und 1.358.000 Unzen Gold in der Kategorie der vermuteten Ressourcen1 ergaben. Mit dem jüngsten Erwerb der Lagerstätte Nordeau West steigt die NI 43-101-konforme Ressource auf 714.400 Unzen Gold in der Kategorie der angedeuteten Ressourcen und 1.527.400 Unzen Gold in der Kategorie der vermuteten Ressourcen1,2, was den wirtschaftlichen Aspekt des Projekts Chimo Mine stärkt.

„Diese neue Ressourcenschätzung wird es uns ermöglichen, die NI 43-101-konformen Ressourcen der Lagerstätte Nordeau West den Ressourcenschätzungsparametern anzugleichen, die die seitliche Nähe der bestehenden und geplanten Bergbauinfrastrukturen des Konzessionsgebiets Chimo Mine berücksichtigen“, erklärt Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier Resources.

1 „NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate Update for the Chimo Mine Project, Québec, Canada“, Christine Beausoleil, P. Geo., und Claude Savard, P. Geo., InnovExplo Inc., März 2021.

2 „2019 Technical Report & Mineral Resources Estimate: East Cadillac Gold Project, Val-d’Or, Québec“, John Langton, P. Geo., Vincent Jourdain, P. Eng., MRB & Associates, 30. April 2019

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet und ist ein in Val-d'Or ansässiges Explorationsunternehmen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich alle in Quebec. Diese kanadische Provinz wird immer wieder als eine der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt eingestuft. Cartier treibt die Erschließung seines Vorzeigeprojekts Chimo Mine voran und erkundet aktiv seine anderen Projekte. Das Unternehmen verfügt über einen hohen Bargeldbestand von mehr als 7,0 Millionen Dollar sowie über eine signifikante Unterstützung durch Unternehmen und Institutionen, darunter Agnico Eagle Mines, O3 Mining und Investmentfonds aus Quebec.