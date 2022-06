WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel klar im Plus beendet. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,89 Prozent auf 3342,55 Punkte. Zuvor hatte er noch zwei Minustage in Folge absolviert. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen die positiven Vorzeichen.

Im Späthandel unterstützte auch eine freundliche Stimmung an der Wall Street in Europa die Aktienkurse. Die Abschläge bei den Rohölnotierungen wurden hingegen in Preiserhöhungen umgewandelt. Dies wurde etwas negativ aufgenommen. Zuvor hatten die Ölpreisrückgänge die Stimmung der Anleger ebenfalls noch klar begünstigt. Tiefere Energiepreise könnten den Inflationsdruck etwas abmildern.