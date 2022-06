Schindler Der Liftboy kehrt zurück - als Künstliche Intelligenz (FOTO)

Berlin (ots) - Der Liftboy kehrt zurück - als Künstliche Intelligenz



Er weiß, was die Fahrgäste wollen: der Aufzug von morgen. Schindler Deutschland,

einer der führenden Hersteller bei Aufzügen und Fahrtreppen, zeigt im Rahmen der

Schindler Days 2022 an seinem Stammsitz in Berlin-Mariendorf, worauf sich die

Nutzer und Betreiber von Aufzugssystemen in Zukunft freuen können.



Aufzüge haben sich mittlerweile zu vollständig integrierten digitalen Säulen

intelligenter Gebäude entwickelt ("Smart Buildings"). Digitale Aufzugssysteme

kommunizieren aktiv mit Fahrgästen und Gebäudebetreibern. Egal, ob der

automatische Aufzugruf beim Verlassen der Wohnung, die Information auf dem

Screen in der Kabine oder die digitale Wartung aus der Ferne: Lang(weilig)e

Wartezeiten oder ineffiziente Fahrten sind passé. "Unsere smarten Lösungen für

Gebäude der Zukunft fügen sich zu einem visionären Gesamtbild, das auf eine

steigende Nachfrage trifft", sagt Frank Schach, CEO von Schindler Deutschland.

"In den kommenden Jahren werden wir eine tiefgreifende Transformation in der

Bau- und Immobilienbranche erleben."