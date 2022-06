Berlin (ots) - Bei einem Fachtag des Katholischen Krankenhausverbands

Ingo Morell, Vorsitzender des kkvd: "In der Krankenhauspolitik hat die Reformder Finanzierung derzeit höchste Priorität. Dabei sind kurzfristige undmittelfristige Maßnahmen nötig. Aktuell spitzt sich die wirtschaftliche Lagevieler Kliniken extrem zu. Grund dafür sind die anhaltenden Folgen derCorona-Pandemie. In den Krankenhäusern kann anders als auf den Straßen vonNormalität noch immer keine Rede sein und auch 2023 wird für die Kliniken kein'normales Jahr'. Hinzu kommen die rasant steigenden Kosten für Energie,Lebensmittel und medizinische Produkte.""In diesem Jahr sollen die pandemiebedingten Erlösausfälle der Krankenhäuserletztmalig durch einen Ganzjahresausgleich aufgefangen werden. Dabei müssen dieKliniken für zwei Prozent der Erlösrückgänge selbst aufkommen. Das ist deraktuellen, drückenden Lage nicht angemessen. Bundesgesundheitsminister KarlLauterbach muss schnell handeln und diesen Selbstbehalt für die Klinikenzurücknehmen. Das würde den Krankenhäusern wieder mehr Luft zum Atmen geben", soMorell weiter.Bei dem Ganzjahresausgleich werden derzeit nur 98 Prozent statt 100 Prozent derErlöse des Referenzjahres 2019 berücksichtigt. Unter diesen Bedingungen rechnenzwei Drittel der Kliniken damit, dass sie am Ende mit roten Zahlen abschließen.Reformkommission muss zügig Dialog aufnehmen"Zudem muss die vom Bundesgesundheitsministerium eingesetzteRegierungskommission zur Krankenhausreform nun zügig den Dialog mit Kliniken,Kassen und Ländern aufnehmen. Nur so wird ein mittelfristig benötigtes,tragfähiges und praxistaugliches Reformkonzept entstehen. Die Erkenntnisseliegen weitgehend auf dem Tisch, aber es fehlen konkrete Ziele und der Konsens,wie sie umgesetzt werden sollen. Das Fallpauschalen-System muss endlich umVorhaltekosten für Personal und Infrastruktur ergänzt werden, wo dies für einebedarfsgerechte Versorgung nötig ist", so der kkvd-Vorsitzende Morellabschließend.