Die Rainwater Charitable Foundation kündigt eine Partnerschaft mit Arzneimittelforschungsteams an der Universität Oxford an

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Umsetzung von Entdeckungen in der Krankheitsbiologie in neuartige Behandlungen für Patienten mit Tauopathien zu beschleunigen.

Die RCF und ARUK-ODDI werden gemeinsam daran arbeiten, die Entdeckungen der Hauptforscher des Tau-Konsortiums durch das „Tal des Todes" der Arzneimittelforschung zu bringen, indem sie einen integrierten Ansatz zur Arzneimittelforschung anwenden, um diese Entdeckungen in die Klinik zu bringen. Das ARUK-ODDI vereint Best Practice in den Bereichen Target-Validierung, Assay-Entwicklung und -Ausführung, computergestützte Chemie und ADME-unterstützte medizinische Chemie. Das fundierte Wissen über die biologischen Grundlagen und die Mechanismen der Tauopathie, das die Forscher des Tau-Konsortiums mitbringen, wird die Expertise des ARUK-ODDI-Teams in der Arzneimittelentwicklung ergänzen. Diese Partnerschaft soll den Weg für zukünftige Partnerschaften ebnen, um die klinische Entwicklung und Vermarktung zu ermöglichen.

„Diese kollaborative Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unseren Plänen, potenzielle Behandlungen für Patienten, die an Tauopathien leiden, näher an die Klinik heranzuführen", sagte Leticia Toledo-Sherman, PhD, Senior Director of Drug Discovery für das Tau Consortium am RCF. „Das Team von Oxford DDI kombiniert ein tiefgreifendes Verständnis der Alzheimer-Krankheit, der primären Tauopathien und der Neuroinflammation mit entscheidender Expertise in der Arzneimittelentwicklung. Diese Kombination und ihre Erfahrung darin, akademische Programme in die Klinik zu bringen, werden für den Erfolg unserer therapeutischen Entwicklungsbemühungen entscheidend sein."