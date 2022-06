Politik braucht mehr Pragmatismus / Private Klinikträger fordern einfache und schnelle Lösungen statt Detailoptimierung und Perfektionismus (FOTO)

Berlin (ots) - Die Kliniken in privater Trägerschaft warnen davor, dass der von

der Regierungskoalition beabsichtigte "große Wurf" bei der anstehenden

Gesundheitsreform ins Leere geht, wenn die Praxis zu wenig eingebunden wird. Sie

appellieren deshalb an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Praktiker und

politisch Verantwortliche an einen Tisch zu holen. Zudem fordern sie ein

sofortiges Kostenentlastungspaket für alle Kliniken, damit ihre

Leistungsfähigkeit bei einer möglichen Pandemiewelle im Herbst gesichert ist.

Notwendig seien kurzfristig umsetzbare und praxistaugliche Reformen, die nicht

nur von Krise zu Krise reichen, sondern Versorgungssicherheit und

Finanzierbarkeit langfristig sichern.



Auf ihrem Bundeskongress in Berlin, bei dem der Bundesgesundheitsminister per

Videoschalte zu den Teilnehmer:innen sprach, machten die Vertreter der rund

1.300 deutschen Krankenhäuser und Reha-/Vorsorgeeinrichtungen in privater

Trägerschaft deutlich, dass die Versorgungssicherheit ohne zügig getroffene und

entlastende politische Entscheidungen gefährdet ist. Kliniken aller

Trägerschaften kämpfen mit enormen finanziellen Belastungen und einem

dramatischen Personalmangel, fast zwei Drittel rechnen für das Jahr 2022 mit

roten Zahlen. Ohne Ausgleich würden viele Häuser die durch Inflation und

Corona-Pandemie ausgelöste Kostenexplosion nicht mehr verkraften. Deshalb sei

ein Kostenentlastungspaket für die Kliniken dringend erforderlich. Dem Mangel an

Pflegekräften kann die Politik aus Sicht der privaten Klinikträger nicht durch

die Festlegung von Personalzahlen begegnen. Neue Kräfte seien nur zu gewinnen,

wenn die Attraktivität des Berufsbildes verbessert und die Zufriedenheit beim

Personal gesteigert werde.