Sperrfrist: 02.06.2022 18:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Köln (ots) - +++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++





Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit SperrfristvermerkveröffentlichenDie aktuelle Preisentwicklung macht sich bei den Deutschen offenbar starkbemerkbar: So müssen sich 47 Prozent nach eigener Aussage deshalb im Alltag sehrstark oder stark einschränken. Das gilt besonders für Wahlberechtigte ausHaushalten mit geringem Einkommen (77 Prozent), aber auch für Bürgerinnen undBürger aus Ostdeutschland (59 Prozent). Jeder zweite Deutsche (52 Prozent) sagt,er müsse sich weniger stark bzw. gar nicht einschränken. Das hat einerepräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.337 Wahlberechtigten für denARD-DeutschlandTrend von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Mit dem Ziel, die Folgen der Inflation abzumildern, hat die Bundesregierungverschiedene Maßnahmen beschlossen, die auf mehrheitliche Unterstützung aus derBevölkerung stoßen: Jeweils sechs von zehn Deutschen unterstützen die befristeteSenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe (61 Prozent) sowie die geplanteEnergiepreis-Pauschale für Erwerbstätige (59 Prozent). Auf noch etwas mehrZustimmung (64 Prozent) stößt die Einführung des sogenannten Neun-Euro-Ticketsfür die Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs in den kommenden drei Monaten.Die Preisentwicklung ist auch in der Problemwahrnehmung der Bundesbürgerinnenund -bürger präsent: Bei der offenen Frage nach den wichtigsten Problemen, umdie sich die deutsche Politik vornehmlich kümmern sollte, nennt knapp jederVierte (23 Prozent) die Inflation. Auf dem ersten Rang landet der Ukraine-Krieg(37 Prozent). Auf den weiteren Plätzen folgen die ThemenUmweltschutz/Klimawandel (22 Prozent) sowie soziale Ungerechtigkeit (16Prozent). In der Befragung konnte neben dem wichtigsten auch einzweitwichtigstes Problem angegeben werden; diese Ergebnisse wurden addiert.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.337 Befragte- Erhebungszeitraum: 30.05.2022 bis 01.06.2022- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Welches ist Ihrer Meinung nach das wichtigste politische Problem, um das sichdie deutsche Politik vordringlich kümmern muss? Und welches ist daszweitwichtigste?- Derzeit steigen die Preise für Strom, Gas und Treibstoff und viele Waren destäglichen Bedarfs: Wie stark müssen Sie sich persönlich deswegen im Alltageinschränken?- Die Bundesregierung hat als Reaktion auf gestiegene Preise verschiedeneMaßnahmen beschlossen. Bitte geben Sie jeweils an, ob diese Maßnahmen eher indie richtige oder eher in die falsche Richtung gehen?1. Dass von Juni bis August die bundesweite Nutzung des Nah- undRegionalverkehrs für 9 Euro pro Monat möglich ist2. Dass Erwerbstätige eine einmalige Energiepreis-Pauschale von 300 Euro alsZuschuss erhalten3. Dass von Juni bis August die Energiesteuer auf Kraftstoffe gesenkt wirdBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/5238487OTS: ARD Das Erste