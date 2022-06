Worldnet International gibt die Übernahme eines italienischen Servicepartners bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Worldnet International, ein führendes

grenzüberschreitendes Premium-Logistikunternehmen für die Mode- und

Luxusbranche, hat Delivery By Express (DBE) Srl übernommen, ein italienisches

inländisches und grenzüberschreitendes Logistikunternehmen mit Sitz in Mailand,

das dieselben Branchen bedient und seit mehreren Jahrzehnten auch Worldnets

Servicepartner in Italien ist.



Der Gründer und CEO von DBE, Andres Pirri, wird nun Teil von Worldnet

International Italia Srl sein, das auf dem bisherigen Erfolg von DBE aufbauen

wird. Das Unternehmen wird die Geschäfte mit allen Kunden, Mitarbeitern und

Dienstleistungspartnern wie gewohnt weiterführen.