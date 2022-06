Ein neues Gefühl von Arbeit - Am Postbahnhof entsteht zwischen kreativ und digital Szene ein smartes Bürogebäude für das grüne Arbeiten von morgen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Am 1. Juni feierten Gäste aus Wirtschaft, Politik und derwachsenden Berliner Start-Up Szene im beliebten Media Spree Areal das Richtfesteines modernen Bürogebäudes: Am Postbahnhof 15 (AP15) ist ein außergewöhnlicherOrt zum Arbeiten, der Architektur und Geschichte neu interpretiert. Mitzahlreichen lebenswerten Freiräumen wie Terrassen, Dachgärten und Außenanlagenversteht sich das AP15 als leistungsstarker Office-Hub, der bestens auf dieAnforderungen agiler Arbeitswelten vorbereitet ist. Gleichzeitig trägt dasGebäude mit einem innovativen Kälteversorgungskonzept in Kooperation mitVattenfall, 95 Prozent begrünter Dachlandschaft sowie einem ökologischeffizienten Bewässerungssystem zu einem besseren Stadtklima bei. Mit dem neuenBauprojekt entstehen ca. 16.500 m2 Bürofläche mit 2.276 m2 Terrassen. Insgesamtentstehen ca. 2.900 m2 Grünflächen, die zum Arbeiten im Außenbereich einladen.Bei der Veranstaltung waren neben Berlins Regierender Bürgermeisterin FranziskaGiffey (SPD) auch der Globalisierungsexperte Professor Dr. Dr. Dr. Franz JosefRadermacher vor Ort, der sich seit Jahren unter anderem mit nachhaltigerEntwicklung, Umwelt- und Ressourcenfragen, Energie und Klima sowieumweltverträglicher Mobilität beschäftigt.Anlässlich des Richtfestes begrüßte Franziska Giffey die Gäste sowie dieBeteiligten des Bauprojektes: ,,Ich freue mich, dass mit dem Richtfest heute einneuer Baustein in das Berliner Gesamtkunstwerk gelegt wird. Der Postbahnhof istein historischer Ort an dem viel Aufbruch, Innovationsgeist, Talent undPotential zusammenkommen. Hier verbindet sich der Anspruch an städtebaulicheQualität, Schönheit gleichermaßen mit Nachhaltigkeit." So wünscht sich BerlinsRegierende Bürgermeisterin, dass die Hauptstadt sich immer mehr zu einem starkenWirtschaftszentrum entwickelt: "Wir haben die größte Start-up Szene von Europa.Wir haben Menschen, die mit neuen Ideen, Technologien und Innovationenhierherkommen und die genau auch solche Orte inspirierend finden."PERFEKTE VERBINDUNG ZWISCHEN GEGENWART UND ZUKUNFTDas Gebäude entsteht im Media Spree Areal mitten in Berlin, wo sich zwischenHigh-End-Neubauten und klassischen Gründerzeithöfen eine ganz eigene,internationale Business-Szene etabliert hat. Heute gehört die Media Spree zu dendynamischsten und attraktivsten Bürostandorten der Hauptstadt. Die Gestaltungdes Neubaus greift konzeptionell die baulichen und gestalterischen Elemente desbenachbarten Postbahnhofs auf und interpretiert diese in sehr eigenständigerWeise neu. Er versteht sich als bauliche Ergänzung der historischen Nachbarn undsucht in seiner Erscheinung eine Verbindung zu den Bestandsgebäuden Viadukt und