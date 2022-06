De Havilland Canada gibt erfolgreichen Erstflug der CL-415 mit dem Pro Line Fusion®-Avionik-Upgrade-Programm von Collins bekannt

Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) - De Havilland Aircraft of Canada Limited ("De

Havilland Canada") freut sich, den erfolgreichen Erstflug des

Avionik-Upgrade-Programms für CL-215T-, CL-415- und CL-415-EAF-Flugzeuge bekannt

zu geben, der am 30. Mai 2022 in Abbotsford, British Columbia, stattfand. Das

neue Avionikpaket integriert ein hochmodernes Pro Line Fusion®-Flugdeck von

Collins Aerospace, das sich in Zivil- und Spezialmissionsflugzeugen auf der

ganzen Welt bewährt hat.



"Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Testflug des Collins Pro Line

Fusion®-Flugdecks in einem CL-415 Flugzeug", erklärte Jean-Philippe Côté,

Vice-President für Programme bei De Havilland Canada. "Wir freuen uns auf die

Zertifizierung von Transport Canada in den kommenden Monaten. Dann können wir

mit dem Einbau neuer Avionik-Suiten auf den EAF-Flugdecks CL-215T, CL-415 und

CL-415 beginnen."