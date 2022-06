REALTY ONE GROUP WIRD ALS EINER DER VIELSEITIGSTEN UND REZESSIONSSICHERSTEN FRANCHISEGEBER DES LANDES GEFEIERT

LAS VEGAS, 2. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Die Realty ONE Group, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, wird als einer von sieben Franchisegebern des Landes mit unterschiedlichen Eigentumsverhältnissen bezeichnet, der in der Lage ist, in jedem Markt erfolgreich zu sein.

„Ich würde jede der Marken auf unserer Recession Proof-Liste empfehlen, und diese sieben haben den höchsten Anteil an schwarzen Franchisenehmern", erklärte Stite. Die Realty ONE Group gehört zu den sieben Unternehmen mit einer hohen Zufriedenheit der Franchisenehmer und einem überdurchschnittlich hohen Anteil schwarzer Eigentümer.

„Es ist kein Zufall, dass wir eine vielfältige Gruppe von engagierten Unternehmern anziehen, die unsere COOLTURE, unseren Zweck und unsere Werte verkörpern", so Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Aber noch mehr als das sind wir dankbar, dass wir ihnen ein Geschäftsmodell und die Unterstützung geben können, die sie brauchen, um ein Vermächtnis für ihre zukünftigen Generationen zu schaffen."

Nach Angaben von Black Enterprise und Oxford Economics ist Franchising bei schwarzen Unternehmern seit Jahren sehr beliebt: Etwa 26 Prozent der Franchise-Unternehmen sind im Besitz von People of Color, gegenüber 17 Prozent der unabhängigen Unternehmen im Allgemeinen.

In diesem Jahr wurde die Realty ONE Group von Franchise Business Review in die Top 100 der rezessionssicheren Franchisesysteme aufgenommen und belegte den ersten Platz unter den Immobilien-Franchisegebern in der wettbewerbsintensiven Entrepreneur's 2022 Franchise 500(R) Liste .

UNBrokerage, wie das Unternehmen in der Branche genannt wird, verfügt inzwischen über mehr als 18.000 Immobilienfachleute in über 400 Büros in 49 Bundesstaaten, Washington D.C. und Kanada und wird neben dem US-Territorium Puerto Rico auch in Ecuador, Costa Rica, Singapur und Spanien tätig werden.

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchen-Disruptor, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 18.000 Immobilienfachleute in über 400 Büros in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Kanada, Italien, Spanien, Singapur und Costa Rica. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum obersten einen Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com .