Streit um 12 Euro Mindestlohn DGB wirft Union "unanständigen" Schlingerkurs vor

Osnabrück (ots) - Streit um 12 Euro Mindestlohn: DGB wirft Union "unanständigen"

Schlingerkurs vor



Dringender Appell vor Abstimmung am Freitag im Bundestag



Osnabrück. Unmittelbar vor der Entscheidung im Bundestag an diesem Freitag

appelliert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dringend an die Unionsfraktion

im Bundestag, "endlich ihren Schlingerkurs beim Mindestlohn zu beenden".

DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Mit

wehenden Fahnen pro 12 Euro ist die Union in Schleswig-Holstein und in

Nordrhein-Westfalen in die Wahlkämpfe gezogen, doch bei der entscheidenden

Abstimmung im Bundestag will man sich nun enthalten. Ich hoffe, die Wählerinnen

und Wähler merken sich das."