Osnabrück (ots) - 5,35 Prozent mehr Rente sind dem DGB nicht genug



Vorstandsmitglied Piel: Ohne Wiedereinsetzen des Nachholfaktors wäre noch ein

Prozentpunkt mehr drin gewesen - Gewerkschafterin fordert zudem höhere Zuschläge

für Erwerbsgeminderte



Osnabrück. Die Rentenanhebungen, über die der Bundestag an diesem Freitag

entscheidet, fallen nach Auffassung der Gewerkschaften angesichts der hohen

Inflation zu niedrig aus. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel sagte der "Neuen

Osnabrücker Zeitung": "Die Bundesregierung hat den Nachholfaktor zur Unzeit

wieder eingesetzt. Ohne die Dämpfung durch den Nachholfaktor hätte die

Rentenerhöhung noch um rund einen Prozentpunkt höher ausfallen können. Und die

Renten wären nicht noch weiter von den Löhnen entkoppelt worden."





Im Westen sollen die Renten zum 1. Juli um 5,35 Prozent steigen, im Osten, wonoch die Angleichung an das Westniveau läuft, um 6,12 Prozent. ZurStabilisierung der Finanzierung sieht das Rentenpaket 1 zugleich vor, den seitJahren ausgesetzten Nachholfaktor wieder wirken zu lassen. Hintergrund: Diesogenannte Rentengarantie verhindert, dass bei sinkenden Löhnen auch die Rentensinken. Die verhinderten Rentenkürzungen werden nun in den Folgejahren wiederverrechnet, wodurch der Rentenanstieg - wie in diesem Sommer - geringerausfällt.Piel sprach von einem "falschen Signal" und einer zutiefst widersprüchlichenEntscheidung. Sie betonte, mit dem Nachholfaktor sinke das Rentenniveau, "unddas, obwohl die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag verabredet hatten, dasRentenniveau dauerhaft zu stabilisieren und die Renten nicht zu kürzen". Gegenden Vorwurf, dass die Bundesregierung die Älteren "hinter die Fichte führen"wolle, helfe nur die Vorlage eines Gesetzes, mit dem das Versprechen eingelöstwerde."Viel zu niedrig" fällt nach den Worten der Gewerkschafterin auch der neueZuschlag für Menschen mit Erwerbsminderungsrente aus. Piel betonte: "Jede undjeder Siebte, der von Erwerbsminderungsrente lebt, muss zusätzlich mit derGrundsicherung aufstocken, weil das Einkommen sonst nicht fürs Leben reicht."Deshalb wären Zuschläge von 13,2 beziehungsweise 8,2 Prozent richtig gewesen -anstelle der vorgesehenen 7,5 und 4,5 Prozent." Bei der gestaffelten Anhebunggeht es um Erwerbsgeminderte, die zwischen 2001 und 2019 in Rente gegangen sindPiel kritisierte auch, dass die Zuschläge erst 2024 kommen sollen. "Die Menschenbrauchen aber angesichts der galoppierenden Inflation jetzt Entlastung. Der DGBfordert deshalb eine sofortige Sonderzahlung, die bei anderen Sozialleistungennicht angerechnet wird."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/5238585OTS: Neue Osnabrücker Zeitung