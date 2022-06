KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Treffen von Bund und Ländern:

"Die Gesundheitsminister der Länder haben bereits deutlich gemacht, was wieder notwendig sein könnte im Herbst: eine Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen, auch neue Zugangsbeschränkungen. Die Länder haben somit recht, wenn sie darauf verweisen, dass der Bund jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen für all das zügig setzen muss. Er war es schließlich auch, der mit der letzten Neufassung des Infektionsschutzgesetzes den Ländern viele Möglichkeiten im Corona-Kampf genommen hat. Das wissen Kanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach genau. Aber auch nach dieser Ministerpräsidentenkonferenz bleibt offen, ob es die FDP ebenso weiß."/yyzz/DP/he