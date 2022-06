Winner Medical erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Pingan Medical zur Wachstumsförderung

SHENZHEN, China, 3. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Winner Medical Co. Ltd. (300888.SZ; „Winner Medical" und „das Unternehmen"), ein führender Hersteller von Einwegprodukten für die Wundversorgung und Chirurgie, gab am 18. Mai bekannt, dass es eine Mehrheitsbeteiligung von 65,55 % an der Hunan Pingan Medical Device Technology Co. Ltd. („Pingan Medical") für 652 Mio. Yuan (97,3 Mio. US$) übernommen hat, um sein Angebot an medizinischen Einwegprodukten weiter auszubauen.

Nach Abschluss der Transaktion wird Winner Medical insgesamt 68,7 % der Anteile an Pingan Medical für insgesamt 752 Millionen Yuan (112,3 Millionen US-Dollar) halten.