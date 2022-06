Koalition will Mindestlohnerhöhung beschließen

BERLIN (dpa-AFX) - An diesem Freitag will die Ampelkoalition im Bundestag die versprochene Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro beschließen. Den Abgeordneten liegt dazu ein Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vor. Die Erhöhung der Lohnuntergrenze ist zum 1. Oktober geplant. Der Gesetzentwurf geht von derzeit etwa 6,2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem Stundenlohn unter 12 Euro aus. Frauen sowie Menschen in Ostdeutschland sollen überproportional von der Anhebung profitieren.

Die Mindestlohnerhöhung war ein Kernversprechen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestagswahlkampf. Vorgesehen ist zugleich, die Grenze für Minijobs von 450 auf 520 Euro anzuheben. Dies ist aus Sicht vor allem der FDP positiv für mehr als sechs Millionen Minijobberinnen und Minijobber./bw/DP/men