MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Aufsichtsräte der größten deutschen Aktiengesellschaften sind weiblicher und internationaler geworden. Wie die Personalberatung Russell Reynolds nach den Hauptversammlungen der 40 Dax-Konzerne am Freitag mitteilte, stieg der Frauenanteil auf der Kapitalseite von 33 auf 35 Prozent und erreichte damit nach Jahren der Stagnation einen neuen Höchstwert. Mit der Arbeitnehmerseite beträgt der Frauenanteil 37 Prozent. Und die Frauen sind zudem mächtiger geworden: In 17 Prozent der Ausschüsse führen sie den Vorsitz, in vier Konzernen (Brenntag , Henkel , Puma, Zalando ) stehen sie an der Spitze des Kontrollgremiums.

Die Internationalität erreichte laut Russell Reynolds ebenfalls einen Höchststand: 36 Prozent der Dax-Aufsichtsräte stammen demnach nicht aus Deutschland. Die Debatte um mehr Vielfalt und Gleichberechtigung in Unternehmen trage offensichtlich Früchte: "Die Dax-Aufsichtsräte sind so vielfältig besetzt wie nie zuvor", sagte Berater Jens-Thomas Pietralla.