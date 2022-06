Weniger Verbraucherinsolvenzen im ersten Quartal

FRANKFURT/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsauskunftei Crif hat im ersten Quartal 2022 deutlich weniger Verbraucherinsolvenzen in Deutschland gezählt als ein Jahr zuvor. Mit 22 166 Fällen sei die Zahl der Privatpleiten um gut 30 Prozent niedriger ausgefallen als vor Jahresfrist, rechnete Crif am Freitag vor.

Allerdings waren die Zahlen in den ersten drei Monaten 2021 infolge einer Gesetzesänderung stark gestiegen, die eine Befreiung von der Restschuld schon nach drei statt nach sechs Jahren möglich macht. Etliche Betroffene hatten nach Einschätzung von Experten daher mit ihrem Insolvenzantrag gewartet, das trieb in der Folge die Zahlen in die Höhe. "Daher fallen die Veränderungsraten derzeit verzerrt aus", erläuterte Crif-Deutschland-Geschäftsführer Frank Schlein.