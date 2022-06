Quantic(TM) Electronics stellt auf der Eurosatory-Messe 2022 in Paris, Frankreich, aus

East Providence, Rhode Island (ots/PRNewswire) - Quantic(TM) Electronics

("Quantic"), ein Portfoliounternehmen von Arcline Investment Management

("Arcline"), gab heute bekannt, dass es auf der 2022 Eurosatory Show (https://c2

12.net/c/link/?t=0&l=de&o=3554758-1&h=2827967180&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2F

link%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3554758-1%26h%3D1987068080%26u%3Dhttps%253A%252F%

252Fwww.eurosatory.com%252F%26a%3D2022%2BEurosatory%2BShow&a=2022+Eurosatory+Sho

w) in Paris, Frankreich, vom 13. bis 17.Juni teilnehmen wird. Vertreter von

Quantic und der kürzlich erworbenen Quantic Thistle (https://c212.net/c/link/?t=

0&l=de&o=3554758-1&h=98585215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l

%3Den%26o%3D3554758-1%26h%3D3424905407%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.quanticthist

le.com%252F%26a%3DQuantic%2BThistle&a=Quantic+Thistle) werden am Stand A411 in

Halle 5B zu finden sein.



Quantic bietet ein breites und schnell wachsendes Portfolio an RF-, Sensor- und

Stromversorgungsprodukten für eine Vielzahl von unternehmenskritischen

Anwendungen. Vereinbaren Sie einen Termin, um den Stand von Thistle auf der

Eurosatory zu besuchen und mehr über die Lösungen von Quantic zu erfahren,

darunter: