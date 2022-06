Jubilant Therapeutics Inc. berichtet auf der Jahrestagung 2022 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) über die Entwicklung oral verfügbarer und ins Gehirn eindringender niedermolekularer PD-L1-Inhibitoren

Bedminster, N.J. (ots/PRNewswire) - Jubilant Therapeutics Inc., ein Unternehmen

für Präzisionstherapeutika in der klinischen Phase, das niedermolekulare

Therapeutika für ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie und bei

Autoimmunerkrankungen entwickelt, gab heute Daten bekannt, die auf der

Jahrestagung 2022 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt

werden. Die Daten berichten über die pharmakokinetischen und in vitro und in

vivo Anti-Krebs-Eigenschaften von JBI-2174, dem führenden oralen,

hirndurchdringenden PD-L1-Inhibitor des Unternehmens, der sich in

IND-Zulassungsstudien für die Behandlung von soliden Tumoren befindet. Das

Poster wird von Luca Rastelli, Ph.D., dem Chief Scientific Officer des

Unternehmens, während der Sitzung Developmental Therapeutics - Immunotherapy am

05. Juni 2022 um 8:00 Uhr CDT präsentiert. Die Zusammenfassung finden Sie hier

(https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/210250) .



" Checkpoint-Inhibitoren wie Anti-PD-1- und Anti-PDL1-Antikörper haben die

Krebsbehandlung revolutioniert, indem sie das Immunsystem in die Lage versetzen,

Tumorzellen anzugreifen", so Luca Rastelli . "Diese Antikörper haben jedoch eine

geringe Durchdringung des Gehirns und zeigen nur eine begrenzte Wirksamkeit bei

Hirntumoren. Mit Hilfe unseres strukturbasierten Wirkstoffdesigns und

computergestützter Algorithmen haben wir orale niedermolekulare

Checkpoint-Inhibitoren entwickelt, die dieses Problem beheben. Wir konzentrieren

uns auf den Abschluss unserer IND-zulassenden Studien und hoffen, in Kürze die

klinischen Studien mit JBI-2174 bei Patienten mit bestimmten Hirntumoren

beginnen zu können", fügte er weiter hinzu.