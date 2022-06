Innerhalb der volatilen Aufwärtsphase seit Kriegsausbruch in der Ukraine gelang es Brent vor wenigen Tagen über einen Kauftrigger um 114,79 US-Dollar auszubrechen und damit ein erstes Kaufsignal in Richtung der Hochs aus Ende März bei 123,71 US-Dollar zu etablieren. Nach Abarbeitung dieses Ziels folgten in den letzten Stunden Gewinnmitnahmen bis auf das einstige Ausbruchsniveau. Diese Unterstützung scheint wie die Hammerkerze vom Donnerstagshandel nachhaltig zu halten und kann für ein direktes Long-Investment mit Zielen an den aktuellen Jahreshochs in Betracht gezogen werden.

Pullback abgeschlossen

Die Hinweise verdichten sich auf einen Anstieg zunächst an die Maihochs, darüber dürften dann die Höchststände aus 2012 um 128,37 US-Dollar bei Brent Crude Öl noch einmal auftauchen. Ein übergeordnetes Ziel stellt aus technischer Sicht sogar das aktuelle Jahreshoch bei 138,03 US-Dollar dar. Aber selbst bei dem kleineren Preisanstieg lässt sich über einen entsprechend stark hebelten Schein gut mitverdienen. Ein bärisches Szenario taucht gegen erst unter 100,00 US-Dollar auf.