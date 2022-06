HANAU/FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Goldanleger setzen in den auch wegen des Ukraine-Krieges unsicheren wirtschaftlichen Zeiten weiter auf das Edelmetall. Ein Teil weitete seine Gold-Käufe sogar aus, wie aus einer am Freitag in Hanau veröffentlichten nicht repräsentativen Befragung des Handelshauses Heraeus von 2250 Personen hervorgeht, die Interesse an Goldanlagen haben. "Angesichts des Kriegs in der Ukraine hat fast jeder dritte Befragte seine Anlagestrategie verändert." Innerhalb dieser Gruppe hätten 73 Prozent mehr Gold gekauft, hieß es.

Knapp die Hälfte der Goldanleger geht demnach davon aus, dass das allgemeine Preisniveau in Deutschland in den kommenden zwölf Monaten steigen wird. Außerdem befürchteten 70 Prozent der Befragten, dass die deutsche Wirtschaftsleistung in den kommenden zwölf Monaten schrumpfen werde.