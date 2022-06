Goldaktien fester

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Jürgen Trittin, außenpolitischer Sprecher Bündnis 90/Die Grünen: „Die EU muss jetzt einen ernsthaften Anlauf starten, Krieg, Corona und Klimakrise zu überwinden. Das geht nur durch eine politische Gestaltung der Globalisierung – eine Globalisierung 2.0“.Deutlicher kann nicht mehr formuliert werden, wie Krieg, Corona und Klimakrise den politischen Weg in eine totalitäre Klimadiktatur freimachen sollen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 55.824 Euro/kg, Vortag 55.727 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 22,32 $/oz, Vortag 21,86 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 1.021 $/oz, Vortag 1.000 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.992 $/oz, Vortag 1.954 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 117,44 $/barrel, Vortag 114,45 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 5,4 % oder 7,0 auf 136,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 5,7 % und Kinross 5,5 %. Bei den kleineren Werten ziehen GoGold 11,8 %, Orla 11,1 % und McEwen 9,5 % an. Bei den Silberwerten haussieren Aurcana 37,5 %, Endeavour 14,4 % und Minaurum 13,5 %.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Harmony steigen 9,6 %, DRD 7,2 % sowie Anglogold und Impala jeweils 5,3 %.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Dacian 11,4 % sowie Pantoro und Gold Road jeweils 7,1 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Thomson 11,5 % und Stavely 6,6 %. Bei den Metallwerten können Mt Gibson 5,2 % und Grange 5,0 % zulegen.