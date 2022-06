Basis-Effekt sorgt für deutlichen Rückgang bei den Privatinsolvenzen / Jahresprognose liegt bei 95.000 privaten Insolvenzen

Hamburg (ots) - Die Privatinsolvenzen sind in Deutschland in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich gesunken. Insgesamt gab es im 1. Quartal 22.166 private Insolvenzen und damit um 30,3 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum (1. Quartal 2021: 31.821). So lauten die zentralen Ergebnisse aus dem aktuellen CRIF "Schuldenbarometer 1. Quartal 2022".



Der starke Anstieg der Insolvenzen im letzten Jahr hat sich damit aktuell umgekehrt. Das deutliche Plus an Privatinsolvenzen aus dem Jahr 2021 ist vor allem darauf zurückzuführen gewesen, dass viele Privatpersonen entsprechende Insolvenz-Anträge im Jahr 2020 zurückgehalten haben. Die Betroffenen wollten von einer Gesetzesreform profitieren und die angekündigte Reduzierung der Laufzeit des Verfahrens von sechs auf drei Jahre nutzen und stellten den Antrag folglich erst im Jahr 2021. Das Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens trat Anfang 2021 in Kraft und Betroffene können nun bereits nach drei statt sechs Jahren schuldenfrei sein. Auf diese Weise soll ein schnellerer wirtschaftlicher Wiedereinstieg betroffener Schuldner*innen erleichtert werden. Diese Besonderheit hat die Privatinsolvenzen 2021 besonders stark ansteigen lassen. Folglich ist auch der Basiswert (1. Quartal 2021) außergewöhnlich hoch und die entsprechende prozentuale Veränderung im 1. Quartal 2022 fällt mit minus 30,3 Prozent verzerrt aus. Im Vergleich zum ersten Quartal 2020 (Zahlen ohne Gesetzesreform) sind die Privatinsolvenzen in den ersten drei Monaten um 9 Prozent angestiegen (1. Quartal 2020: 20.328). Und auch im 1. Quartal 2019 lagen die Privatinsolvenzen mit 21.490 Fällen unter dem Niveau von 2022.



"Die aktuell starken Schwankungen bei den Privatinsolvenzen liegen vor allem an zwei besonderen Effekten. 2021 hat der durch die Gesetzesreform zur Verkürzung der Restschuldbefreiung ausgelöste Aufholeffekt die Privatinsolvenzen stark ansteigen lassen. Im 1. Quartal 2022 sorgt dieser nun für einen Basiseffekt. Der Basiswert der Insolvenzen war in den ersten drei Monaten des letzten Jahres ausgesprochen hoch. Daher fallen die Veränderungsraten derzeit verzerrt aus", erläutert CRIF Deutschland Geschäftsführer Dr. Frank Schlein die aktuellen Zahlen.