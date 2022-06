Die Gruppe Deutsche Börse öffnete am 25. April ihre Bücher zum ersten Quartal 2022. Der Konzern fährt wegen des regen Handels infolge des Ukrainekriegs und der Zinswende so viel Gewinn ein wie nie zuvor in einem Quartal. Das Betriebsergebnis (Ebitda) kletterte im ersten Quartal um 32 Prozent auf 687 Millionen Euro - ein Rekordwert. Gleiches gilt für die Nettoerlöse, die auf 1,06 Milliarden Euro stiegen und damit sogar das erste Quartal 2020 übertrafen, als es an den Märkten nach dem Ausbruch der Coronakrise hoch hergegangen war. Der den Anteilseignern der Deutsche Börse AG zuzurechnende Periodenüberschuss lag bei 420,8 Millionen Euro und damit 33 Prozent über dem Vorjahresquartal. Das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokationseffekten belief sich auf 2,40 Euro, was einem Anstieg von 33 Prozent entspricht. Laut CEO Theodor Weimer könnte die Jahresprognose übertroffen werden.

Zum Chart

Der Aktienkurs der Deutschen Börse befindet sich seit Mitte 2012 in einem stetigen Aufwärtstrend, der nur im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 kurz durchbrochen wurde und in den Monaten danach eine Übertreibung nach oben durchlief. Auch der Abverkauf am Markt aufgrund des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 verursachte einen „V“-förmigen Einschnitt. Dieser hatte ein Ausmaß von 12 Prozent und drückte den Kurs auf das partielle Tief bei 133,15 am 8. März. Im kleineren Maßstab folgten auf den „Ukraine-Rebound“ eine Seitwärtskonsolidierung und die Bildung einer Support-Zone am Level von 156,05 Euro. Aufgrund der leichteren Kursentwicklung in den letzten fünf Handelstagen, wird diese Support Zone aktuell getestet. Damit ist der Kurs in der Mitte des Aufwärtstrends lokalisiert und könnte noch bis zur Unterstützung bei 146,10 Euro nachgeben, ohne den Trend zu brechen. Bis in das Jahr 2024 ist ein jährlicher Zuwachs beim Gewinn je Aktie von 10 Prozent geplant und sollte das erwartete KGV 2024 auf 18 senken. Aufgrund der faktischen Monopolstellung am deutschen Markt erscheint dies nicht abgehoben.