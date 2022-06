Kurserholungen – Aktien vs. EUR/USD

Seit vorgestern hat es aus meiner Sicht zwei wichtige Nachrichten gegeben. Die erste brachte die Veröffentlichung des Konjunkturberichts „Beige Book“ mit sich. Demnach ist die Wirtschaft in den USA zuletzt in einem mäßigen bis moderaten Tempo gewachsen. Dabei machten sich steigende Preise und höhere Zinsen bereits bemerkbar, so der Konjunkturbericht, der auf Wirtschaftskontakten aus den Regionen basiert. Zudem haben der Einmarsch Russlands in die Ukraine sowie Ausfälle wegen Corona die Pläne der Unternehmen beeinträchtigt. In den meisten Bezirken seien die Wachstumserwartungen deshalb getrübt. Und in einigen Regionen wurden sogar Sorgen vor einer Rezession geäußert.

Fed-Mitglieder reden gegen eine drohende Rezession an

Dagegen hatte das Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller jüngst in Frankfurt gesagt, dass sich eine solche Talfahrt, wie sie die US-Wirtschaft im ersten Quartal hinnehmen musste, im zweiten Quartal nicht wiederholen werde. Auch laut der Chefin des Fed-Bezirks San Francisco, Mary Daly, zeichne sich keine Rezession ab. Im Gegenteil, derzeit sei das Wachstum stark, sagte sie dem Sender CNBC.