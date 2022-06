02.06.2022 - Die Federal Reserve (Fed) spricht nun über die Möglichkeit, ihren geldpolitischen Kurs in einen restriktiven - und nicht nur neutralen - Bereich zu bringen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies ist kein einhelliger Ansatz, wie die Forderung von Raphael Bostic, Präsident der Federal Reserve, nach einer Pause im September zeigt. Aber diese Diskussionen über eine schmerzhafte Straffung der Geldpolitik vor dem Hintergrund hartnäckig hoher Energiepreise bringen uns zurück zu Paul Volckers "inflationstötender Reise" von 1980. Eines der Merkmale der US-Inflation in den frühen 1980er Jahren war, dass ihre Korrektur im Wesentlichen von den Kernkomponenten getragen wurde, mit begrenzter Unterstützung durch niedrigere Energiepreise. Die frühen 1980er Jahre haben gezeigt, dass es möglich ist, aber der zu zahlende makroökonomische Preis war enorm. Eine Verdoppelung der Arbeitslosenquote war die Folge. Natürlich befinden wir uns nicht mehr im Jahr 1980. Es könnte möglich sein, den Inflationsgeist wieder in die Flasche zu bekommen, und zwar zu weitaus geringeren Kosten für die Realwirtschaft. Die Inflationserwartungen sind heute besser verankert als Ende der 1970er Jahre, und der Arbeitsmarkt ist heute weit weniger starr. Dennoch vermuten wir, dass die "Bekämpfung der Inflation" mehr erfordert als "ein paar Tricks bei der Arbeitslosenquote", um Powell zu zitieren.

Während die Debatte bei der Fed offen zu sein scheint, hält bei der Europäischen Zentralbank (EZB) der "hawkish drift" an. Es besteht die Möglichkeit, den Aufschwung im Juli mit einer Anhebung um 50 Basispunkte (BP) zu beginnen, die jetzt auf dem Tisch liegt. Wir rechnen weiterhin mit 25 BP im Juli (und einer weiteren Erhöhung um 25 BP im September). Wir stellen fest, dass ein gewisses "Depricing" der Zinserhöhungen der Fed den Euro etwas beflügelt hat, und der Wechselkurs scheint in dieser Phase eine Schlüsselvariable für den EZB-Rat zu sein.