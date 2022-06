Wall Street-Analyst Michael Shlisky von der Investmentbank D.A. Davidson stufte die Rivian-Aktie am Donnerstag auf "underperform" mit einem Kursziel von 24 US-Dollar ein. Das ist ein Abschlag von rund 25 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

"Wie bei den meisten Elektroauto-Startups gab es einen holprigen Weg. Obwohl wir den von uns getesteten LKW geliebt haben, sind wir besorgt, dass die negativen Schlagzeilen in den kommenden Monaten die positiven überwiegen werden", so Shlisky.

Und weiter: "Rivian hat sich beim Hochfahren der Produktion besser geschlagen als die meisten anderen. Es bleibt abzuwarten, ob sie die Produktion weiterhin so reibungslos beschleunigen können, wie die bemerkenswerten Fahrzeuge fahren können, insbesondere wenn neue Anlagen eröffnet werden", zitiert CNBC Shlisky.

Rivian ging im vergangenen Jahr an die Börse, als das Interesse der Anleger an Aktien von Elektrofahrzeugen geradezu explodierte. Der Titel stieg am ersten Handelstag auf über 100 US-Dollar. Zum Eröffnungskurs hatte Rivian eine Marktkapitalisierung von mehr als 90 Milliarden US-Dollar.

Seitdem hat sich die Stimmung am Markt gedreht. Wachstumsunternehmen, denen es an Cashflow und Gewinnen mangelt, werden abgestraft. Rivian-Aktien sind im bisherigen Jahresverlauf um rund 69 Prozent gefallen.

Darüber hinaus muss sich der E-Pickup-Bauer mit den Problemen der Lieferkette auseinandersetzen, die die gesamte Automobilindustrie belasten. Rivian fehlen allerdings die langfristigen Lieferantenbeziehungen der etablierteren Wettbewerber.

Die durchschnittlichen Analystenschätzungen aus dem Monat Mai implizieren trotz aller Probleme ein Aufwärtspotenzial von 91 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Die Investmentbank Piper Sandler ist dabei am bullischsten. Sie setzte ein Kauf-Rating mit einem Zielpreis von 108 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentrlaredaktion