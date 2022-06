Cash is king - das gilt nun immer mehr, nachdem wir an den Märkten eine Zeitenwende erleben: Geld wird teurer, die Zinsen steigen. Seit der Finanzkrise hatten wir einen Boom von Aktien und Immobilien - in den nächsten Jahren hingegen dürften wir einen Boom von Rohstoffen und Cash erleben. Da Geld jetzt teurer wird, und diejenigen, die wenig Eigenkapital haben, kein Geld mehr geliehen bekommen, ist Cash jetzt zunehmend king (weil es Handlungs-Freiheit ermöglicht). Und das trotz oder gerade wegen der hohen Inflation, die die Notenbanken zum Gegensteuern zwingt: nur wer Cash hat, bekommt noch (mehr) Cash von Kreditgebern. Derzeit kommen die schwächsten Glieder der Kette bereits in Schwierigkeiten (Liquiditäts-Mangel), vor allem der Immobilien-Sektor ist nun hochgradig gefährdet. Ein Blick in die 1970er-Jahre zeigt, was sinnvolle Investments sein könnten für die nächste Zeit..

Hinweise aus Video:

1. Inflation und Rezession: Der Spagat der Federal Reserve

2. Franziska Giffey mit sozialistischer Traumidee – ein Griff ins Klo

