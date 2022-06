Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

- Mietverträge über eine Fläche von 34.000 m² wurden zu marktgerechten Konditionen verlängert

- das Neubauprojekt 'set.' schreitet weiter voran



Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die AGROB Immobilien AG Umsatzerlöse in Höhe von 11,29 Mio. EUR (2020: 11,02 Mio. EUR). In den gestiegenen Umsatzerlösen zeigen sich erste positive Effekte aus dem abgeschlossen 3- jährigen Modernisierungs- und Investitionsprogramm. Nach Abschluss dieser Maßnahmen wurden einzelne Mietverträge zu marktgerechten Konditionen verlängert. Weiter konnte die AGROB von der weiterhin sehr hohen Vermietungsquote von 97,0 % (2020: 97,4 %) profitieren.

Die positive Umsatzentwicklung nach Abschluss des Investitions- und Modernisierungsprogramms spiegelt sich auch in dem Jahresüberschuss wider. Im Jahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 2,21 Mio. EUR (VJ: 2,07 Mio. EUR) erzielt. Der erzielte Jahresüberschuss liegt im Prognosekorridor (2,2 Mio. EUR bis 2,4 Mio. EUR). Hier spiegelt sich auch die gute Planbarkeit und die hohe Umsatz- und Ergebnissicherheit des Geschäftsmodells der AGROB Immobilien AG wider.



Bilanziell ist die AGROB Immobilien AG nach wie vor überdurchschnittlich gut aufgestellt und konnte diese Kennzahlen im Jahr 2021 sogar nochmals verbessern. Vor dem Hintergrund der Erweiterung des Medienparks um das Neubauprojekt 'set.' und damit, um eine ausreichende Liquidität vorzuhalten, wurde im Jahr 2021 zum zweiten Mal in Folge nach 2020 die Dividende auf 0,03 EUR je Stammaktie und auf 0,08 EUR je Vorzugsaktie reduziert. Durch die Reduzierung der Ausschüttung, die planmäßige Tilgung sowie einer Sondertilgung des Fremdkapitals reduzierten sich die Bankverbindlichkeiten um 3,45 Mio. EUR auf 35,58 Mio. EUR (2020: 39,03 Mio. EUR). Das Eigenkapital beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 33,12 Mio. EUR (2020: 31,11Mio. EUR). Durch die Rückführung der Kredite reduzierte sich die Bilanzsumme auf 72,43 Mio. EUR (VJ: 73,78 Mio. EUR) und folglich erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 45,7% (VJ: 42,2%).



