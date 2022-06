Abfallaufkommen im Corona-Jahr 2020 leicht gesunken / 0,6 % weniger Abfälle als im Jahr 2019 - Recyclingquote unverändert bei 70,1 %

WIESBADEN (ots) - Im Corona-Jahr 2020 sind in Deutschland nach vorläufigen

Ergebnissen 414,0 Millionen Tonnen Abfälle entsorgt worden. Das waren 0,6 % oder

2,5 Millionen Tonnen weniger als im Jahr 2019. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) anlässlich des Internationalen Tages der Umwelt am 5. Juni 2022

weiter mitteilt, blieb die Recyclingquote im Jahr 2020 unverändert: Wie bereits

im Vorjahr wurden 70,1 % aller Abfälle stofflich verwertet, also recycelt.

Weitere 11,6 % wurden energetisch verwertet, also beispielsweise in

Müllheizkraftwerken verbrannt und für die Strom- und Wärmeerzeugung genutzt.



6,6 % weniger "übrige Abfälle" aus Produktion und Gewerbe als im Vorjahr