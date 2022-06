Der GlobalPortfolioOne (I1T) Fonds kletterte vom zweiten Platz im April auf den ersten Platz im Mai. Der Arero-Fonds steht jetzt auf dem zweiten Platz.



Vier Immobilien-Fonds sind im Mai unter den Top 20 der Most Actives. Platz acht: Deka-Immobilien Europa, Platz neun: Grundbesitz Europa RC sowie Hausinvest an vierzehnter und WestInvest InterSelect an fünfzehnter Stelle.



Die letzten drei Plätze: Stabilitas - Pacific Gold+Metals P auf Platz 18, Allianz Informationstechnologie A (EUR) auf Platz 19 und GLS Bank Aktienfonds A als Schlusslicht auf der 20.

Die Top 20 der meistgehandelten Fonds im Mai beim Smartbroker: