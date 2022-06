Einladung Eröffnungs-Pressekonferenz Solar Decathlon Europe / Freitag, 10.06., 12 00 Uhr (FOTO)

Wuppertal (ots) - Vom 10. bis zum 26. Juni findet eines der weltgrößten

Nachhaltigkeits-Events zum ersten Mal in Deutschland statt: der Solar Decathlon

Europe. Die Botschaft lautet: Klimafreundliches Bauen und Wohnen in der Stadt

sind heute schon möglich - und vor allem auch bezahlbar.



Hochschulteams aus elf Ländern zeigen, wie man mit einfachen Mitteln Baulücken

schließt, Gebäude aufstockt oder in die Jahre gekommene Mehrfamilienhäuser

saniert. Sechszehn voll funktionsfähige, möblierte Beispielhäuser mit bis zu 110

qm Wohnfläche kombinieren zukunftsweisende Architektur und kreativen Klimaschutz

zum Anfassen.