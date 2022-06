In Shanghai war das Ende eines zweimonatigen Lockdowns bereits Anfang der Woche verkündet worden und das chinesische Kabinett gab kurz darauf ein Paket von mehr als 30 Maßnahmen der Fiskal-, Finanz-, Investment- und Industriepolitik bekannt, mit denen die von der Pandemie arg gebeutelte Wirtschaft der Volksrepublik wieder angeschoben werden soll.

Positive Tendenzen konnten am gestrigen Donnerstag im Kupfermarkt beobachtet werden. Auslöser war Marktbeobachtern zufolge, dass sich die Anzeichen mehren, dass China die strengen Lockdowns und anderen Restriktionen der letzten Zeit weiter lockern könnte.

Das, so wird erwartet, könnte dem nachgelagerten Kupferkonsum einen Schub geben, der auf Grund des jüngsten Corona-Ausbruchs über Monate hinweg quasi zum Erliegen gekommen war. Zwischenzeitlich kletterte der Kupferpreis an der New Yorker Comex daraufhin wieder auf mehr als 10.000 USD pro Tonne.

Hinzu kam, dass bekannt wurde, dass die chilenische Kupferproduktion im April sank. Der Staatskonzern Codelco meldete einen Rückgang des Ausstoßes gegenüber dem Vorjahr um 6,1% auf 116.000 Tonnen, während die Produktion der Collahuasi-Mine mit 26,5% regelrecht einbrach.

Darüber hinaus hat die chilenische Umweltbehörde ein Sanktionsverfahren gegen die Kupfermine Los Pelambres von Antofagasta Minerals eingeleitet, wobei es um Mängel im Zusammenhang mit dem Management der Abraumhalden geht, wie Mitte der Woche bekannt wurde.

Sollten schwerwiegende Verstöße festgestellt werden, könnte das dazu führen, dass die Mine ihre Umweltgenehmigung verliert, geschlossen wird oder das Unternehmen eine hohe Strafe zahlen muss, hieß es. Los Pelambres förderte im vergangenen Jahr knapp 325.000 Tonnen des roten Metalls.

Auch in Peru, dem zweitgrößten Kupferproduzent der Welt, gibt es Probleme. Dort werden die Proteste gegen bestimmte Minen immer wütender, da die betroffenen Gemeinden eine höhere Beteiligung an den Erlösen verlangen. Insbesondere die riesige Las Bambas-Mine steht immer wieder im Zentrum der Konflikte.

Dennoch glauben die Analysten von RBC Capital Markets, dass das Kupferangebot die Nachfrage in den nächsten zwei Jahren übertreffen wird, da mehrere große Minenprojekte die Produktion erreichen sollten. RBC rechnet so mit einem durchschnittlichen Kupferpreis von 4,32 USD pro Pfund im laufenden Jahr, bevor er 2023 und 2024 auf 3,75 zurückgehen soll. Grund ist, dass die Experten dann mit einem kleinen Überangebot am Kupfermarkt rechnen.

Mittelfristig allerdings, so RBC, bleibe der Ausblick für Kupfer positiv. Für diesen Zeitraum und für die weitere Zukunft, sehen auch viele andere Analysten einen starken Anstieg der Kupfernachfrage vorher. Dies wird vor allem mit den Megatrends der Elektrifizierung und Dekarbonisierung nicht nur der Mobilität sondern auch der Weltwirtschaft begründet, der auch anhalten dürfte, sollte diese weniger schnell wachsen.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren - https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie Goldinvest auch auf Twitter - https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht oder kann bestehen zwischen einigen der erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist oder sein kann.