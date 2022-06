Abgasskandal der Daimler AG vor dem EuGH Schadenersatzpflicht wegen Thermofenster? (FOTO)

Mönchengladbach (ots) - Das Landgericht Ravensburg hatte ein Dieselverfahren

gegen die Daimler AG ausgesetzt und Fragen an den Europäischen Gerichtshof

gerichtet. Dort bahnt sich jetzt eine schwere Niederlage für deutsche

Automobilhersteller im Dieselabgasskandal an. Ein Thermofenster stellt aus

EuGH-Sicht eine unzulässige Abschalteinrichtung dar!



Das Landgericht Ravensburg hatte vergangenes Jahr im Dieselabgasskandal für viel

Wirbel gesorgt. Durch den Vorlagebeschluss vom 12. Februar 2021 (Az.: 2 O

393/20) hatte das Landgericht ein Dieselverfahren ausgesetzt und sich mit einer

Reihe von Fragen an den Europäischen Gerichtshof EuGH gewendet. Unter anderem

sollte geklärt werden, ob es unvereinbar mit Unionsrecht sei, wenn ein Erwerber,

der ungewollt ein vom Hersteller mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung in

Verkehr gebrachtes Fahrzeug gekauft habe, zivilrechtliche deliktische Ansprüche

gegenüber dem Fahrzeughersteller auf Ersatz seines Schadens nur ausnahmsweise

geltend machen könne, wenn der Fahrzeughersteller vorsätzlich und sittenwidrig

gehandelt habe.