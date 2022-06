DAX-Aufsichtsräte so divers wie nie zuvor (FOTO)

München (ots) -



- Frauenanteil in DAX 40-Aufsichtsräten erreicht mit 35,1% neuen historischen

Höchstwert

- Frauen steigen auch in der Machthierarchie auf, erstmals sind 10% der

Vorsitzenden weiblich

- Internationalität erreicht Höchststand: 36% der DAX-Aufsichtsräte nicht aus

Deutschland

- Zahl der Aufsichtsräte mit Nachhaltigkeits-Ausschuss hat sich verdreifacht

- Weniger Verflechtung: Zahl der Mehrfachmandate kleiner denn je

- Mehr Dynamik: neue Amtszeiten mit durchschnittlich 3,2 Jahren so kurz wie nie

zuvor

- Weniger Mitbestimmung: Anzahl paritätisch besetzter Aufsichtsräte auf

Tiefstand



Die Aufsichtsräte der 40 grössten deutschen börsennotierten Unternehmen sind so

vielfältig besetzt wie nie zuvor: Der Frauenanteil im DAX 40 erreicht mit 35,1%

einen neuen historischen Höchstwert (Aktionärsvertreterseite). Es ist der

höchste Anstieg innerhalb eines Jahres (+2,4 Prozentpunkte) seit 2018. Nimmt man

die Arbeitnehmervertreterinnen hinzu, ist der Anteil auf aktuell 37,1%

gestiegen. Das zeigt die jährliche Analyse der DAX-Aufsichtsräte durch die

Personalberatung Russell Reynolds Associates.