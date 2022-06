Die Viva-Technology ist zurück und findet vom 15. bis 18. Juni in Porte de Versailles, Paris, und weltweit online statt

Zu den inspirierenden Rednern dieser Ausgabe gehören Changpeng Zhao (Gründer & CEO – Binance); Cristiano Amon (CEO – Qualcomm); Jimmy Wales (Gründer – Wikipedia); Sarah Franklin (CMO – Salesforce), Bret Taylor (Co-CEO – Salesforce & Chairman of the Board – Twitter); Ryan Rolansky (CEO – LinkedIn); Garry Kasparov (Avast-Botschafter); Yann LeCun (VP & Chief AI Scientist – Meta); Jared Spataro (CVP Modern Work – Microsoft); Christel Heydemann (CEO – Orange), um nur einige zu nennen.

Während des Konferenz-Briefings am Dienstag, 31. Mai, wurden Highlights, Themen, erste Ankündigungen und Exklusivitäten vorgestellt.

PARIS, 3. Juni 2022 /PRNewswire/ -- VivaTech, Europas größtes Start-up- und Tech-Event, ist zurück und findet vom 15. bis 18. Juni in Paris und weltweit online statt.

