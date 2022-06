Stavenhagen (ots) - Netto Deutschland steht wie kein anderer

Lebensmittel-Discounter für Regionalität. Das belegen jedes Jahr neu unter

anderem die Zahlen des Kundenmonitor Deutschland. Um die Orientierung für unsere

Kundinnen und Kunden noch einfacher zu machen, führen wir deswegen eine neue

Eigenmarkte ein: GO Regio.



'GO Regio' steht dabei nicht nur für die regionale Herkunft der Produkte, diese

sind außerdem nachhaltig und fair produziert. Dabei kommen die Lebensmittel aus

unterschiedlichen Sortimentsbereichen:





Zum Beispiel regionale Weidemilch 3,5% - sie wird nachhaltig und fair inMecklenburg-Vorpommern mit Milch aus Norddeutschland unter Haltungsform 3(Außenklima) hergestellt.Zum Beispiel Eisberg oder Mini-Romana - diese Salatsorten kommen wie vieleweitere Artikel aus unserem Obst- und Gemüseangebot aus Norddeutschland.Über 20 weitere Artikel werden zum Start Anfang Juni im Netto-Sortimenterhältlich sein. Darunter auch regionale Eier aus Freilandhaltung, regionalerKäse aus der Ostseeregion sowie saisonal u.a. frische regionale Kirschen undHeidelbeeren. Geplant ist eine Erweiterung der neuen Eigenmarke auf rund 30Artikel bis Ende dieses Jahres.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg.Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist einTochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auchNetto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.