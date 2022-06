Wohlstand trotz Krise Zwei von drei Menschen in Österreich geht es finanziell gut

Wien (ots) -



- Ende der Pandemiesorgen: Liquiditätsindex bleibt trotz geopolitischer

Spannungen 2022 stabil

- Finanzielle Belastungen durch Corona gehen zurück



Krieg in der Ukraine, Jahr drei der Pandemie, explodierende

Lebenshaltungskosten: Österreich erlebt unsichere Zeiten. Dennoch geht es der

Bevölkerung besser als noch vor einem Jahr: In einer repräsentativen Befragung

gaben 66 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, ihre finanzielle

Situation sei gut oder sehr gut. Im Vorjahr waren es 64 Prozent. Knapp die

Hälfte rechnet sogar mit einer Verbesserung in den kommenden drei bis fünf

Jahren. Bereits zum siebten Mal ermittelte das TeamBank-Liquiditätsbarometer die

aktuelle Lage und die Erwartungen der Österreicherinnen und Österreicher für die

kommenden Jahre in Bezug auf ihre Finanzen. Nach dem coronabedingten steilen

Absturz im Vorjahr stabilisiert sich 2022 der daraus berechnete Liquiditätsindex

auf niedrigem Niveau.