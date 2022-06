Börse München – live aus der Marktsteuerung

An den Krieg in der Ukraine haben wir uns inzwischen gewöhnt, doch was ist mit all den anderen Belastungsfaktoren, vordringlich der hohen Inflation? Sind die Kurse an ihrem Endpunkt angelangt oder gibt es Hoffnung auf Besserung, wie auch die Charttechnik vermuten lässt? Welche Aktien wurden vergangene Woche am meisten gehandelt und was könnten die Gründe sein (von Affenpunkten bis Ölpreisen). Manfred Schmid gibt Auskunft