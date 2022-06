Seite 2 ► Seite 1 von 2

Koblenz (ots) - Als Experte für Kryptowährungen und Geschäftsführer derSondershausen Media GmbH unterstützt Florian Sondershausen seine Kunden dabei,durch ein systematisches Konzept mit kalkulierbarem Risiko am Krypto-Markt zuinvestieren. Erfahren Sie hier, wie er dabei vorgeht, auf welche Weise er diepersönlichen Ziele seiner Kunden berücksichtigt und warum er großen Wert aufAufklärung legt.Insbesondere die steigende Inflationsrate weckt in immer mehr Menschen denWunsch, sich finanziell abzusichern. Um dieses Ziel zu erreichen, ziehen vielevon ihnen eine Investition am Krypto-Markt in Erwägung - sie versprechen sichdavon einen planbaren und raschen Vermögensaufbau. Es gelingt allerdings nurwenigen Interessenten, ihr Vorhaben in Erfolg umzumünzen: Meist stoßen sie aufverschiedene Hindernisse, die sie aufgrund ihres mangelnden Know-hows nicht ohneWeiteres überwinden können. So wissen sie beispielsweise nicht, welche Währungenlukrativ sind und wie sie eine zielführende Strategie entwickeln. Hinzu kommendiverse Vorurteile und Bedenken. "Oft haben unsere Kunden keine Ahnung davon,wie sie in Kryptowährungen investieren müssen. Obwohl sie anfangs von ihrem Planüberzeugt sind, hindert sie die daraus resultierende Unsicherheit plötzlichdaran, aktiv zu handeln", erklärt Florian Sondershausen von der SondershausenMedia GmbH."Es ist mir daher ein wichtiges Anliegen, mit entsprechenden Vorurteilenaufzuräumen und meine Kunden lückenlos aufzuklären. Zudem erarbeite ich eine fürsie passende Strategie und erläutere ihnen die Risiken dabei. Das Ziel sollte esstets sein, mithilfe eines systematischen Konzepts planbar investieren zukönnen", führt der Finanzexperte weiter aus. Florian Sondershausen kam bereitsim Jahr 2012 erstmals mit Kryptowährungen in Kontakt - damit verfolgte er ihreEntwicklung fast von Anfang an mit und erarbeitete sich während dieser Zeiteinen umfassenden Erfahrungsschatz. Auf dessen Basis erstellt er für seineKunden passgenaue Strategien, mit denen sie den Krypto-Markt für einenkalkulierbaren Vermögensaufbau nutzen.Systematisch und planbar: Florian Sondershausens Konzept"Der Unsicherheit meiner Kunden liegt meist zugrunde, dass sie kein vernünftigesKonzept haben", erklärt Florian Sondershausen. Aus diesem Grund lege er großenWert darauf, ihnen eine zielführende Strategie zu vermitteln, so derFinanzexperte. Über viele Jahre hinweg optimierte er seine Herangehensweisen undetablierte dabei umfassende Konzepte, um Blockchain-Technologien gewinnbringend