HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research sieht bei Rheinmetall wegen der umfangreichen Verteidigungsinvestitionen mittelfristig noch stärkeres Wachstumspotenzial. Nach jüngsten Details, wohin die zusätzlichen Milliarden bei der Bundeswehr fließen sollen, und optimistischen Aussagen des Konzernchefs in einem "Handelsblatt"-Interview empfiehlt Analyst Christian Cohrs die Papiere des Rüstungskonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Kauf.

Nach der Einigung zwischen der Ampel-Koalition und der oppositionellen Union rechnet der Experte damit, dass der 100 Milliarden Euro große Topf für die Bundeswehr binnen weniger Tage verabschiedet wird. Was die dabei für die Landstreitkräfte vorgesehenen Mittel betrifft, sei Rheinmetall zum Beispiel bei den Panzern Puma, Fuchs und Boxer von Bedeutung. Auch von anderen Geldtöpfen, etwa zur Digitalisierung, profitiere der Konzern.