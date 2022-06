High Tide eröffnet eine neue Filiale in Blackfalds und erreicht damit seinen Meilenstein von 125 Verkaufsstandorten

CALGARY, 3. Juni 2022 – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, hat heute bekannt gegeben, dass sein ‚Canna Cabana‘-Cannabisladen am Standort 4500 Blackfalds Crossing Way in Blackfalds in der Provinz Alberta mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke sowie dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen begonnen hat. Mit der neuen Filiale eröffnet High Tide seinen 125. Markengeschäftsstandort in Kanada und den 65. in der Provinz Ontario, der Cannabisprodukte zu Genusszwecken sowie das entsprechende Konsumzubehör verkauft. Blackfalds ist eine nördlich der Stadt Red Deer gelegene, wachstumsstarke Gemeinde mit über 10.000 Einwohnern. Der Laden befindet sich in einem Einkaufszentrum, in dem nationale Diskonter und Lebensmittelhändler als Ankermieter vertreten sind.

UNTERSTÜTZUNG VON WORLD VISION

Anlässlich des Meilensteins von 100 Ladeneröffnungen am 30. September 2021 kündigte High Tide an, das Unternehmen wolle sein laufendes Unterstützungsangebot für bedürftige Kinder über Kinderpatenschaften mit World Vision – das von drei ersten Patenschaften im Jahr 2006 bereits auf über 200 Patenschaften im Jahr 2021 angewachsen war – international ausweiten, indem mit jeder neu eröffneten Filiale in Kanada zwei weitere Kinder gesponsert werden. Nachdem das Unternehmen seit der Erstankündigung weiter gewachsen ist und heute den Meilenstein von 125 Filialen erreicht hat, kann High Tide nunmehr stolz auf die Unterstützung von 250 Kindern durch World Vision verweisen.

„Ich darf mit großer Freude bekannt geben, dass High Tide den Meilenstein von 125 Cannabis-Verkaufsstellen mit dieser Expansion in eine weitere neue Gemeinde erzielen konnte. Als wachstumsstarke und junge Stadt verfügt Blackfalds über eine demographische Struktur mit besten Voraussetzungen für den Absatz von Cannabis. Und angesichts des Erfolgs unserer nahegelegenen ‚Canna Cabana‘-Verkaufsstelle in Red Deer gehe ich davon aus, dass sich auch diese neue Filiale positiv entwickeln wird“, meint Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Das Erreichen des Meilensteins von 125 Filialen ist ein weiteres ermutigendes Signal für die Zukunft von High Tide. Seit der Einführung unseres Diskontclub-Modells sind unsere Umsätze im stationären Einzelhandel kontinuierlich stark angestiegen und haben unsere Erwartungen klar übertroffen. Mit dem anhaltenden Umsatzwachstum pro Laden konnten wir unseren Führungsanspruch im kanadischen Cannabis-Einzelhandel weiter stärken. Es freut mich außerdem sehr, dass wir die Zahl von 250 Kinderpatenschaften durch World Vision nun überschritten haben. Dies ist nur eines von vielen Beispielen für das dauerhafte Engagement von High Tide, der Gesellschaft etwas zurückzugeben und soziale Verantwortung zu übernehmen“, fügt Herr Grover hinzu.