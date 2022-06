Basel III Nachbesserungen zwingend erforderlich

Berlin (ots) - vdp kritisiert Vorschläge von EU-Parlamentsberichterstatter Jonás

Fernández und fordert sachgerechte und Basel-konforme Ausgestaltung der

Eigenkapitalregeln



Der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) übt deutliche Kritik an dem

Bericht, den der Berichterstatter im ECON-Ausschuss des Europäischen Parlaments,

Jonás Fernández, am 1. Juni 2022 zum EU-Bankenpaket vorgelegt hat. "Der Bericht

bleibt weit hinter den teilweise sinnvollen Vorschlägen der Europäischen

Kommission in ihrem Gesetzesentwurf zurück und sieht zusätzlich zahlreiche

weitere Verschärfungen vor. Eine Übererfüllung internationaler Regelungen in der

EU - zulasten ihrer eigenen Kreditinstitute - passt nicht in diese krisenhafte

Zeit, in der der Bankensektor gerade in Europa stärker denn je gefordert ist,

den wesentlichen Teil der Finanzierung der großen politischen Vorhaben zu

übernehmen", betont vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. "Die Vorschläge des

Berichterstatters würden zu einer völlig unangemessenen Mehrbelastung der

Kreditwirtschaft führen und zentrale politische Projekte gefährden."