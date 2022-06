Nouveau partenariat avec L2concept Next Mobility Lab (FOTO)

Berlin (ots) - Incari introduit des interfaces innovantes aux preuves de concept

de la mobilité de demain



- Incari s'associe au célèbre prototypiste L2concept



- Avec Incari Studio, l'entreprise de la Côte d'Azur va développer des

interfaces de pointe pour les show-cars et les concept-cars pilotées par une IA

de nouvelle génération





- La solution logicielle réduit considérablement les coûts et le temps dedéveloppement des IHMLa société berlinoise de logiciels Incari a conclu un partenariat avec lacélèbre société de développement de prototypes L2concept. À l'avenir, latechnologie d'Incari sera utilisée pour développer des interfaces homme-machine(IHM) révolutionnaires pour les show-cars visionnaires de l'entreprisefrançaise."Les technologies numériques ont changé l'industrie automobile. Les show-carsvisionnaires d'aujourd'hui ont également besoin d'interfaces intérieuresinnovantes pour rendre l'avenir tangible ", déclare Osman Dumbuya, fondateur etPDG d'Incari. " Grâce à notre technologie, de nouvelles idées peuvent être misesen place en un temps record, ce qui permet à notre partenaire L2conceptd'établir de nouvelles normes dans le secteur dès le stade du prototype."Moins de personnel, un processus de développement IHM plus rapide et plus soupleLe processus de développement se distingue des méthodes existantes chez lesconstructeurs traditionnels, les concepteurs et les développeurs de logiciels netravaillant plus de manière séquentielle sur un nouveau véhicule. Au contraire,ils collaborent dès le début dans un environnement logiciel partagé. Cetteapproche leur permet d'éviter par la suite les modifications coûteuses en tempset en argent, qui peuvent survenir au cours du processus. Avec les méthodes dedéveloppement traditionnelles, la modification de la conception d'un seulélément prend souvent jusqu'à 14 jours et génère des coûts à cinq chiffres. AvecIncari Studio, les modifications peuvent être effectuées en quelques minutes.Le logiciel d'Incari comprend également une approche 3D, offrant de toutesnouvelles possibilités d'utilisation, notamment en combinaison avec la réalitéaugmentée (AR) et la réalité mixte (MR). La méthode d'Incari promet uneréduction des temps de développement des IHM allant jusqu'à 50 %, avec desbesoins en personnel moindres et une qualité supérieure. L'entreprise berlinoisea auparavant participé au développement de l'interface utilisateur de la PiëchGT.L2concept conçoit l'expérience embarquée du futur avec IncariL'équipe de L2concept fait désormais confiance à Incari Studio. Cette société,basée à Antibes, en France, ainsi qu'en Californie (USA), a déjà travaillé dansle secteur automobile avec des marques telles que Lexus, Mercedes, Renault,Venturi et Toyota. L2concept développe par ailleurs également des prototypes desous-marins et de bateaux, et conçoit des dispositifs médicaux, des appareilsélectriques, du mobilier, et de nouvelles formes de mobilité - par exemple deseVTOL (avions électriques à décollage et atterrissage verticaux). Les prototypessont fabriqués par Factory Unit, qui fait partie du groupe et se trouve au mêmeendroit."Le partenariat avec Incari nous permet de visualiser l'avenir d'une nouvellemanière. Avec un savoir-faire en matière de technologies d'IA et d'apprentissageautomatique provenant de l'écosystème local de Sophia Antipolis, nous avonsl'ambition de transformer les idées visionnaires de nos clients en une preuve deconcept opérationnelle, prête à apprendre et à exploiter des services. Avec latechnologie d'Incari, nous devenons les pionniers de l'expérience de la mobilitédu futur, rendue possible par les données et la connectivité dès le stade duprototype. Cela nous permet de repenser de manière holistique l'interactionentre l'homme et la machine, à l'extérieur comme à l'intérieur", déclare DavidCarvalho, directeur général de L2concept.À propos d'IncariIncari a été fondée en avril 2021 par Osman Dumbuya et Alexander Grasse, aprèsavoir évolué à partir de la société précédente CGI Studio GmbH. L'entreprise estbasée à Berlin et dispose de bureaux en France et en Pologne. Environ 50personnes travaillent pour Incari.Media Contact:Incari GmbHJosef ArweckKemperplatz 110875 Berlin - GermanyT +49 30 695 35 73 - 0Mail: mailto:press@incari.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/163010/5238862OTS: Incari Development Platform